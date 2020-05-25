Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело Шеремета: суд рассматривает продление ареста Кузьменко

Дело Шеремета: суд рассматривает продление ареста Кузьменко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

25 мая 2020, 14:22
999

Юлия Кузьменко, подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сегодня снова может отправиться в СИЗО — на заседании Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения врачу и волонтеру.

Час назад адвокату Юлии Кузьменко сообщили о том, что сегодня на 14.00 назначили судебное заседание в Печерском райсуде Киева… Ходатайство Юлии вручили в спешке в пятницу, — сообщили активисты в Facebook.

В Фейсбук-сообществе Free Riff также отметили, что 25 мая в 15.00 состоится судебное заседание, на котором, вероятно, продлят срок содержания в СИЗО Антоненко.



Напомним, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Ранее силовики провели повторный обыск в доме Юлии Кузьменко. По словам адвоката, они искали оружие, взрывчатку и другие запрещенные предметы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров