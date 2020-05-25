Дело Шеремета: суд рассматривает продление ареста Кузьменко

https://racurs.ua/n138717-delo-sheremeta-sud-rassmatrivaet-prodlenie-aresta-kuzmenko-translyaciya.html

Ракурс

Юлия Кузьменко, подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сегодня снова может отправиться в СИЗО — на заседании Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения врачу и волонтеру.

Час назад адвокату Юлии Кузьменко сообщили о том, что сегодня на 14.00 назначили судебное заседание в Печерском райсуде Киева… Ходатайство Юлии вручили в спешке в пятницу, — сообщили активисты в Facebook.

В Фейсбук-сообществе Free Riff также отметили, что 25 мая в 15.00 состоится судебное заседание, на котором, вероятно, продлят срок содержания в СИЗО Антоненко.

Напомним, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Ранее силовики провели повторный обыск в доме Юлии Кузьменко. По словам адвоката, они искали оружие, взрывчатку и другие запрещенные предметы.