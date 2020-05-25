Справа Шеремета: суд розглядає продовження арешту Кузьменко / Фото: Главком

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Ракурс

Юлію Кузьменко, підозрювану у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні суд може знову залишити під вартою. На засіданні у Печерському райсуді Києва розглядають клопотання про продовження терміну перебування в СІЗО лікаря і волонтера.

Годину тому адвокату Юлії Кузьменко повідомили про те, що сьогодні о 14.00 призначили судове засідання у Печерському райсуді Києва… Клопотання Юлії вручили нашвидкуруч у п’ятницю, — повідомили активісти у Facebook.

У Фейсбук-спільноті Free Riff також повідомили, що 25 травня о 15.00 відбудеться судове засідання, на якому, ймовірно, продовжать термін утримання в СІЗО для Антоненка.

Нагадаємо, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Раніше силовики провели повторний обшук у будинку Юлії Кузьменко. За словами адвоката, вони шукали зброю, вибухівку та інші заборонені предмети.