КПВВ на Донбасі: влада назвала дату відкриття, фото — Донецька ОДА

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КПВВ на Донбасі, через які здійснюється проїзд з окупованих територій України, не відкриються до закінчення карантину.

Повноцінно контрольні пункти в’їзду-виїзду можуть запрацювати не раніше 22 червня. Про це сьогодні на брифінгу з питань коронавірусу повідомив директор департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко.

Він нагадав, що на Донеччині продовжує діяти режим «червоний», який запроваджений командуванням операції Об'єднаних сил.

Наразі не розглядається можливість відновлення перетину лінії розмежування через КПВВ Донеччини, — передає слова Бойка прес-служба ОДА.

Оскільки Кабмін у травні продовжив загальнодержавний карантин, обмеження на перетин лінії розмежування через КПВВ продовжують діяти до 23.59 22 червня, якщо до цього часу не буде інших вказівок.

Пройти через фронт можна тільки за окремим рішенням командувача ООС, якщо для цього є особливі причини (зазвичай гуманітарного характеру).

Бойко заявив, що з 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду перейдуть на літній розклад роботи (з 6.00 до 20.00).

Нещодавно уряд попередив мешканців ОРДЛО про неможливість забрати всю пенсію після відкриття КПВВ.