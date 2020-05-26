КПВВ на Донбассе: власти назвали дату открытия, фото — Донецкая ОГА

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КПВВ на Донбассе, через которые осуществляется проезд из оккупированных территорий Украины, не откроются до окончания карантина.

Полноценно контрольные пункты въезда-выезда могут заработать не раньше 22 июня. Об этом сегодня на брифинге по вопросам коронавируса сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко.

Он напомнил, что в Донецкой области продолжает действовать режим «красный», который введен командованием операции Объединенных сил.

Пока не рассматривается возможность возобновления пересечения линии разграничения через КПВВ Донецкой области, — передает слова Бойко пресс-служба ОГА.

Поскольку Кабмин в мае продолжил общегосударственный карантин, ограничения на пересечение линии разграничения через КПВВ продолжают действовать до 23.59 22 июня, если к этому времени не будет других указаний.

Пройти через фронт можно только по личному решению командующего ООС, если для этого есть особые причины (обычно гуманитарного характера).

Бойко заявил, что с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда перейдут на летнее расписание работы (с 6.00 до 20.00).

Недавно правительство предупредило жителей ОРДЛО о невозможности забрать всю пенсию после открытия КПВВ.