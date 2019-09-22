Украинский скандал в Белом доме: Трамп не возражает против свидетельств Джулиани в Конгрессе в отношении сына Байдена, фото — ЕП

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, чтобы его представитель Руди Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о расследовании в Украине вокруг компании Burisma.

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В руководство фирмы входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена, который, вероятно, будет главным соперником Трампа на следующих президентских выборах. Burisma — газодобывающая компания, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Трамп ответил, что «не давил на президента Украины Владимира Зеленского» 25 июля, когда произошло телефонное общение двух лидеров.

Разговор был «очень хорошим», передает 22 сентября Reuters слова Трампа.

Он снова обвинил Джо Байдена во лжи. Мол, Хантер Байден «сделал очень нечестные вещи». Американские СМИ ранее предполагали, что Трамп мог требовать от Зеленского компромат на сына Байдена.

«Ракурс» сообщал о заявлениях Джулиани. В них он утверждал, что во время встреч в Украине только «пытался ускорить расследование Хантера Байдена в Украине».

Между тем госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC обвинил Джо Байдена во вмешательстве в расследование дела против его сына в Украине.

Скандал относительно разговора Трампа с Зеленским разгорелся в Вашингтоне несколько дней назад. Ранее один из сотрудников спецслужб, который работает в Белом доме, сообщил о том, что «Трамп сделал одному из иностранных глав государств тревожное предложение». Речь шла якобы об ускорении проведения расследования в деле Burisma.

По версии СМИ, Трамп мог давить на Зеленского отсрочкой предоставления Украине военной помощи. Например, The Wall Street Journal сообщала, что Трамп «примерно восемь раз» заявлял о необходимости содействия адвокату Джулиани.

После этого Байден призвал Трампа обнародовать расшифровки разговора с Зеленским, чтобы избежать спекуляций. В Офисе президента Украины эту ситуацию еще не прокомментировали, а министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что давления со стороны Трампа на Зеленского не было.

Помпео заявил, что июльский разговор был строго конфиденциальным и отметил, что Госдепартамент нечасто разглашает стенограммы таких переговоров.

В понедельник, 23 сентяря, начинается визит Зеленского в США.