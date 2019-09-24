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В США задержали рядового первого класса Джарретта Уильяма Смита, фото: Heather C. Englehart

В США арестовали военнослужащего, который хотел воевать в Украине на стороне батальона «Азов»

24 сен 2019, 09:49
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В США Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало 24-летнего рядового первого класса Джарретта Уильяма Смита, дислоцированного в Форте-Райли (штат Канзас). Его подозревают в публикации в социальных сетях инструкций по изготовлению взрывных устройств и информации об оружии массового поражения.

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Также, по информации следствия, он в Фейсбуке заявлял, что заинтересован в поездке в Украину, чтобы вступить в ряды батальона «Азов», сообщает BBC.

Правоохранительные органы установили, что Смит контактировал с 2016 года с другим американцем — Крейгом Лангом, который ездил в Украину, чтобы воевать на стороне «Правого сектора».

С ним Смит также якобы обсуждал, как изготавливать импровизированные взрывные устройства.

Также прокуроры утверждают, что Смит в интернете обсуждал свой план по убийству «антифашистских» активистов левого толка и рассказывал, как сделать бомбу, которая может быть активирована звонком на мобильный телефон.

Так, в августе он в онлайновой чат-группе обсуждал план проведения теракта в США и заявил, что ищет больших «радикалов», чем сам. Он якобы также обсуждал возможность осуществления нападения с помощью бомбы в автомобиле на одно из ведущих американских СМИ и возможность уничтожения башен сотовой связи.

Напомним, в 2017 году нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, которым Украине было запрещено финансировать батальон «Азов» из средств, выделенных американской стороной.


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