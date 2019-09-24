У США затримали рядового першого класу Джарретта Вільяма Сміта, фото: Heather C. Englehart

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У США Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало 24-річного рядового першого класу Джарретта Вільяма Сміта, дислокованого в Форті-Райлі (штат Канзас). Його підозрюють у публікації в соціальних мережах інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв та інформації про зброю масового ураження.

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Також, за інформацією слідства, він у Фейсбуці заявляв, що зацікавлений у поїздці до України, щоб вступити до лав батальйону «Азов», повідомляє BBC.

Правоохоронні органи встановили, що Сміт контактував з 2016 року з іншим американцем — Крейгом Лангом, який їздив до України, щоб воювати на боці «Правого сектору».

З ним Сміт також нібито обговорював, як виготовляти імпровізовані вибухові пристрої.

Також прокурори стверджують, що Сміт в інтернеті обговорював свій план з вбивства «антифашистських» активістів лівого спрямування і розповідав, як зробити бомбу, яка може бути активована дзвінком на мобільний телефон.

Так, у серпні він в онлайновій чат-групі обговорював план проведення теракту в США і заявив, що шукає більш «радикалів», ніж сам. Він нібито також обговорював можливість здійснення нападу за допомогою бомби в автомобілі на одне з провідних американських ЗМІ та можливість знищення веж стільникового зв’язку.

Нагадаємо, у 2017 році нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, яким Україні було заборонено фінансувати батальйон «Азов» з коштів, виділених американською стороною.