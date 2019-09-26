Білий дім, фото: National Park Service

https://racurs.ua/ua/n127317-ukrayinskyy-skandal-u-ssha-bilyy-dim-vypadkovi-vidpravyv-demokratam-instrukciu-yak-reaguvaty.html

Ракурс

Білий дім випадково відправив на електронну пошту Демократичної партії тези щодо того, як потрібно реагувати на резонансну телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Loading...

Невдовзі в Білому домі усвідомили свою помилку й спробували відкликати лист, надіславши відповідне прохання до Офісу демократів, повідомляє видання The Guardian.

Однак було вже пізно, і невдовзі скріншоти цього листа поширилися соціальними мережами.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS — Matt Fuller (@MEPFuller) 25 вересня 2019 р.

У тексті оприлюдненої стенограми розмови Зеленського з Трампом можна побачити, що президент США цікавився в свого українського колеги питанням щодо проведення розслідування стосовно одного з головних претендентів на перемогу на президентських виборах у США в 2020 році — члена Демократичної партії Джо Байдена.

У тезах, котрі містяться в надісланому Білим Домом листі політичним союзникам Трампа рекомендується наголошувати, що в цій розмові немає прямої мови про надання послуги за послугу.

Кілька американських політиків з Демократичної партії вже відреагували на цей інцидент.

З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: «Хотів би я, щоб ви надали нам послугу» після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу, — зазначив сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс

Член Палати представників Брендан Бойл подякував Білому дому за ці інструкції, однак наголосив, що не буде їх використовувати, а «дотримуватиметься правди».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про зняття грифу секретності з резонансної скарги, поданої одним із розвідників щодо телефонної розмови Зеленського із Трампом.