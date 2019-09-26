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Білий дім, фото: National Park Service

Український скандал у США: Білий дім випадково відправив демократам інструкцію, як реагувати на розмову Трампа із Зеленським

26 вер 2019, 10:59
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Білий дім випадково відправив на електронну пошту Демократичної партії тези щодо того, як потрібно реагувати на резонансну телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

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Невдовзі в Білому домі усвідомили свою помилку й спробували відкликати лист, надіславши відповідне прохання до Офісу демократів, повідомляє видання The Guardian.

Однак було вже пізно, і невдовзі скріншоти цього листа поширилися соціальними мережами.

У тексті оприлюдненої стенограми розмови Зеленського з Трампом можна побачити, що президент США цікавився в свого українського колеги питанням щодо проведення розслідування стосовно одного з головних претендентів на перемогу на президентських виборах у США в 2020 році — члена Демократичної партії Джо Байдена.

У тезах, котрі містяться в надісланому Білим Домом листі політичним союзникам Трампа рекомендується наголошувати, що в цій розмові немає прямої мови про надання послуги за послугу.

Кілька американських політиків з Демократичної партії вже відреагували на цей інцидент.

З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: «Хотів би я, щоб ви надали нам послугу» після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу, — зазначив сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс

Член Палати представників Брендан Бойл подякував Білому дому за ці інструкції, однак наголосив, що не буде їх використовувати, а «дотримуватиметься правди».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про зняття грифу секретності з резонансної скарги, поданої одним із розвідників щодо телефонної розмови Зеленського із Трампом.


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