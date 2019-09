Білий дім випадково відправив на електронну пошту Демократичної партії тези щодо того, як потрібно реагувати на резонансну телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Невдовзі в Білому домі усвідомили свою помилку й спробували відкликати лист, надіславши відповідне прохання до Офісу демократів, повідомляє видання The Guardian.

Однак було вже пізно, і невдовзі скріншоти цього листа поширилися соціальними мережами.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS