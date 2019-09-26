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Белый дом, фото: National Park Service

Украинский скандал в США: Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как реагировать на разговор Трампа с Зеленским

26 сен 2019, 10:59
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Белый дом случайно отправил на электронную почту Демократической партии тезисы о том, как нужно реагировать на резонансный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Вскоре в Белом доме осознали свою ошибку и попытались отозвать письмо, отправив соответствующую просьбу в Офис демократов, сообщает издание The Guardian.

Однако было уже поздно, и вскоре скриншоты этого письма распространились социальными сетями.

В тексте обнародованной стенограммы разговора Зеленского с Трампом можно увидеть, что президент США интересовался у своего украинского коллеги вопросом о проведении расследования в отношении одного из главных претендентов на победу на президентских выборах в США в 2020 году — члена Демократической партии Джо Байдена.

В тезисах, которые содержатся в направленном Белым Домом письме политическим союзникам Трампа рекомендуется подчеркивать, что в этом разговоре нет прямой речи о предоставлении услуги за услугу.

Несколько американских политиков из Демократической партии уже отреагировали на этот инцидент.

По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: «Хотел бы я, чтобы вы предоставили нам услугу» после того, как Зеленский заговорил о военной помощи, — отметил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Член Палаты представителей Брендан Бойл поблагодарил Белый дом за эти инструкции, однако отметил, что не будет их использовать, а «придерживаться правды».

Напомним, сегодня стало известно о снятии грифа секретности с резонансной жалобы, поданной одним из разведчиков относительно телефонного разговора Зеленского с Трампом.


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