Белый дом, фото: National Park Service

https://racurs.ua/n127317-ukrainskiy-skandal-v-ssha-belyy-dom-sluchayno-otpravil-demokratam-instrukciu-kak-reagirovat.html

Ракурс

Белый дом случайно отправил на электронную почту Демократической партии тезисы о том, как нужно реагировать на резонансный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Вскоре в Белом доме осознали свою ошибку и попытались отозвать письмо, отправив соответствующую просьбу в Офис демократов, сообщает издание The Guardian.

Однако было уже поздно, и вскоре скриншоты этого письма распространились социальными сетями.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS — Matt Fuller (@MEPFuller) 25 вересня 2019 р.

В тексте обнародованной стенограммы разговора Зеленского с Трампом можно увидеть, что президент США интересовался у своего украинского коллеги вопросом о проведении расследования в отношении одного из главных претендентов на победу на президентских выборах в США в 2020 году — члена Демократической партии Джо Байдена.

В тезисах, которые содержатся в направленном Белым Домом письме политическим союзникам Трампа рекомендуется подчеркивать, что в этом разговоре нет прямой речи о предоставлении услуги за услугу.

Несколько американских политиков из Демократической партии уже отреагировали на этот инцидент.

По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: «Хотел бы я, чтобы вы предоставили нам услугу» после того, как Зеленский заговорил о военной помощи, — отметил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Член Палаты представителей Брендан Бойл поблагодарил Белый дом за эти инструкции, однако отметил, что не будет их использовать, а «придерживаться правды».

Напомним, сегодня стало известно о снятии грифа секретности с резонансной жалобы, поданной одним из разведчиков относительно телефонного разговора Зеленского с Трампом.