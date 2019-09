Белый дом случайно отправил на электронную почту Демократической партии тезисы о том, как нужно реагировать на резонансный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре в Белом доме осознали свою ошибку и попытались отозвать письмо, отправив соответствующую просьбу в Офис демократов, сообщает издание The Guardian.

Однако было уже поздно, и вскоре скриншоты этого письма распространились социальными сетями.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS