Новости Украины

ГПУ проведет проверку переписки нардепа от "Слуги народа" о способе «наезда» на предприятие. Фото: Укринформ

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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, поручил провести проверку переписки народного депутата от фракции «Слуга народа» Вячеслава Медяника. Во время заседания парламента 16 октября нардеп обсуждал с собеседником способ «наезда» на одно из предприятий.

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Как сказал генпрокурор в эфире программы «Право на власть», в переписке народный депутат общался с бизнесменом, имя которого называть на стал.

В той переписке описана ситуация, которая существовала раньше, когда был «свой» прокурор, который занимался конкретными делами и решал конкретные вопросы. Этой ситуации сегодня уже не существует в прокуратуре, — сказал Рябошапка.

Также глава ГПУ отметил, что Медяник пытался «решить вопросы» с одним из его заместителей, который лично никогда не был знаком с нардепом.

По словам Рябошапки, если будет собрано достаточно данных, то информация будет внесена в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Если такие переписки относительно сахара будут вестись и дальше, то я не исключаю, что следующие переписки будут относительно сухарей, — добавил он.

По данным журналистов, вероятно, общение Медяника касалось бизнесмена Игоря Игнатова, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинявшегося в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве через связи в ГПУ.

Напомним, что сам Медяник впоследствии заявил, что видел сверху фотографа и сознательно дал сфотографировать свою переписку. По его словам, он «никакого отношения к сахару не имеет».