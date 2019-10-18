Новости Украины

Кононенко опроверг информацию о своем задержании. Фото: solydarnist.org

https://racurs.ua/n128251-kononenko-oproverg-informaciu-o-svoem-zaderjanii.html

Ракурс

Игорь Кононенко, бывший народный депутат Украины, не подтвердил информацию о том, что его задержали в аэропорту «Борисполь», когда он хотел покинуть страну.

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В комментарии изданию LIGA.net он сказал, что сейчас находится в Стамбуле, после чего планирует посетить китайский город Чэнду. По словам политика, там будет проходить теннисный турнир, в котором примет участие воспитанница его теннисной академии Даша Снигур.

Никто меня не задерживал, никому не нужен. Обратно 28 числа — хочу подписать договор о сотрудничестве с федерацией тенниса Китая, — сказал Кононенко.

Вчера о задержании бывшего народного депутата сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко. Он написал, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, из-за чего он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса.

Напомним, в августе НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации депутатом от парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко.