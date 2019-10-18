Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Елена Лукаш, фото: Википедия

Лукаш сообщили об изменении подозрения

18 окт 2019, 11:20
999

Елене Лукаш, бывшему министру юстиции времен президентства Виктора Януковича, Генеральная прокуратура изменила подозрение.

Loading...

Экс-чиновницу теперь подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления ею служебным положением. На сайте Генпрокуратуры опубликована соответствующая информация.

Сотрудники правоохранительных структур отмечают, что бывшей чиновнице инкриминируется завладение средствами в сумме 2,5 млн грн. Эти средства были выделены на проведение адаптации национального законодательства к нормам законов Европейского Союза. Досудебное расследование в производстве продолжается.

Генеральная прокуратура вызвала Лукаш на допрос 11 октября. После этого она обратилась с заявлением в Государственное бюро расследований и к генпрокурору Руслану Рябошапке, заявив, что не согласна с обвинением и заявлениями представителей ведомства.

Как известно, весной 2014 года ЕС ввел санкции против лиц, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине, в том числе и в отношении Лукаш. Ограничения несколько раз пересматривались и продлевались, а фигуранты санкционного списка оспаривали их в судах.

Осенью 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу Лукаш, признав недостоверной информацию, которую ГПУ подала в ЕС для введения в отношении экс-чиновницы европейских санкций. А уже весной 2018 года ЕС официально отменил санкции в отношении Лукаш.

Напомним также, что в прошлом месяце европейский суд отменил устаревшие санкции против Януковича, который в 2014 году сбежал в Россию. Но новые ограничения остаются в силе до марта 2020 года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Госбюджет на 2020 год предварительно одобрили в Раде (ИНФОГРАФИКА)

Госбюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Он предусматривает рост реального ВВП по итогам года на уровне 3,0%, а инфляция замедлится до 7,4%. Ко второму чтению бюджет Кабмин существенно изменит

Новости Украины
15:23
Новости партнеров
Загрузка...