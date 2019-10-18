Олена Лукаш, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128249-lukash-povidomyly-pro-zminu-pidozry.html

Ракурс

Олені Лукаш, колишньому міністру юстиції часів президентства Віктора Януковича, Генеральна прокуратура змінила підозру.

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Екс-чиновницю тепер підозрюють у заволодінні чужим майном, яке відбулося шляхом зловживання нею службовим становищем. На сайті Генпрокуратури опубліковано відповідну інформація.

Співробітники правоохоронних структур зазначають, що колишній чиновниці інкримінується заволодіння коштами у сумі 2,5 млн грн. Ці кошти було виділено на проведення адаптації національного законодавства до законодавства до норм Європейського Союзу. Досудове розслідування у провадженні триває.

Генеральна прокуратура викликала Лукаш на допит 11 жовтня. Після цього вона звернулася з заявою до Державного бюро розслідувань і генпрокурора Руслана Рябошапки, заявивши, що не згодна з обвинуваченням і заявами представників відомства.

Як відомо, навесні 2014 року ЄС запровадив санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізацію ситуації в Україні, в тому числі й стосовно Лукаш. Обмеження кілька разів переглядалися і подовжувалися, а фігуранти списку санкцій оскаржували їх у судах.

Восени 2017 року Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу Лукаш, визнавши недостовірною інформацію, яку ГПУ подала до ЄС для введення європейських санкцій проти екс-чиновниці. А вже навесні 2018 року ЄС офіційно скасувала санкції стосовно Лукаш.

Нагадаємо, у вересні європейський суд скасував застарілі санкції проти Януковича, який у 2014 році втік до Росії. Але нові обмеження залишатимуться чинними до березня 2020 року.