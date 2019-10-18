Новини України

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Кононенко спростував інформацію про своє затримання. Фото: solydarnist.org

Кононенко спростував інформацію про своє затримання

18 жов 2019, 11:31
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Ігор Кононенко, колишній народний депутат України, не підтвердив інформацію про те, що його затримали в аеропорту «Бориспіль», коли він хотів покинути країну.

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У коментарі виданню LIGA.net він сказав, що зараз знаходиться в Стамбулі, після чого планує відвідати китайський місто Ченду. За словами політика, там буде проходити тенісний турнір, в якому візьме участь вихованка його тенісної академії Даша Снігур.

Ніхто мене не затримував, нікому не потрібен. Назад 28 числа — хочу підписати договір про співпрацю з федерацією тенісу Китаю, — сказав Кононенко.

Вчора про затримання колишнього народного депутата повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко. Він написав, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень, через що він був зупинений на кордоні для з’ясування його нинішнього статусу.

Нагадаємо, в серпні НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації Кононенком.


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