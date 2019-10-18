Новини України

ГПУ проведе перевірку листування нардепа від "Слуги народу" про спосіб «наїзду» на підприємство. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n128252-gpu-provede-perevirku-lystuvannya-nardepa-vid-slugy-narodu-pro-sposib-nayizdu-na-pidpryiemstvo.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України, доручив провести перевірку листування народного депутата від фракції «Слуга народу» В’ячеслава Медяника. Під час засідання парламенту 16 жовтня нардеп обговорював зі співрозмовником спосіб «наїзду» на одне з підприємств.

Loading...

Як сказав генпрокурор в ефірі програми «Право на влада», в листуванні народний депутат спілкувався з бізнесменом, ім’я якого називати на став.

В тій переписці описано ситуацію, яка існувала раніше, коли був «свій» прокурор, який займався конкретними справами і вирішував конкретні питання. Такої ситуації сьогодні вже не існує в прокуратурі, — сказав Рябошапка.

Також глава ГПУ зазначив, що Медяник намагався «вирішити питання» з одним з його заступників, який особисто ніколи не був знайомий з нардепом.

За словами Рябошапки, якщо буде зібрано достатньо даних, то інформація буде внесена до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Якщо такі листування щодо цукру будуть вестися далі, то я не виключаю, що такі листування будуть відносно сухарів, — додав він.

За даними журналістів, ймовірно, спілкування Медяника стосувалося бізнесмена Ігоря Ігнатова, який раніше керував низкою цукрових заводів і звинувачувався в спробі незаконно отримати контроль над заводом «Океан» в Миколаєві через зв’язки в ГПУ.

Нагадаємо, що сам Він згодом заявив, що бачив зверху фотографа і свідомо дав сфотографувати свою переписку. За його словами, він «ніякого відношення до цукру не має".