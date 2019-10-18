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Российская армия готовится к масштабному вторжению в Украину - Генштаб. Фото: Слово і діло

Российская армия готовится к масштабному вторжению в Украину — Генштаб

18 окт 2019, 13:23
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Агрессия России в отношении Украины в ближайшее время может стать широкомасштабной. Об этом заявил начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВСУ полковник Алексей Таран.

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По словам представителя ВСУ, планы российского руководства являются очевидными. Также в интервью изданию «Тиждень.ua» он сказал, что украинская армия в соответствии готовится к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины

При этом Таран добавил, что ВСУ готовы отражать наступление российских военных не только по направлению линии соприкосновения на Донбассе, но также в районе оккупированных Россией Крыма и Приднестровья.

Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодняшний день мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях, — сказал Таран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел встречу с ветеранами АТО и объяснил им, почему не может озвучивать абсолютно все планы по разведению войск и военных шагах Украины. При этом глава государства согласился, что коммуникация с обществом по «формуле Штайнмайера» является недостаточной.


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