Крістіна Квін, фото — pustomyty.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131544-vashyngton-pryznachyv-novogo-tymchasovogo-kerivnyka-posolstva-u-kyievi-video.html

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Сполучені Штати призначили нового тимчасового керівника свого посольства у Києві. Посада посла залишається вакантною, а новим тимчасово повіреним у справах США в Україні стала Крістіна Квін.

Квін оприлюднила з цього приводу відео звернення, у якому запевнила, що політика США щодо України залишається незмінною й «Вашингтон стабільно підтримує її».

Тимчасовий керівник посольства розповіла, що прибула до Києва у травні 2019 року, познайомилася із багатьма українцями, встигла побувати у Львові та Дніпрі.

Раніше, із 2016 року до квітня 2019 року, Квін тимчасово виконувала обов’язки заступника голови місії у посольстві США в Парижі. Крім того, у її послужному списку є робота у посольстві США в Таїланді, Великій Британії, Росії, місії США в ЄС та на Філіппінах.

Квін народилася в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

Нагадаємо, що у травні 2019 року Держдеп раптово відкликав посла в Києві Марі Йованович й призначив Вільяма Тейлора. Він міг працювати на тимчасовій основі максимум 210 днів й 1 січня 2020 року склав свої повноваження. Тейлор встиг «засвітитися» у скандалі з імпічментом Дональда Трампа.

The Washington Post припускає, що наступним послом США в Україні стане генерал армії США у відставці Кіт Дейтон. Наразі він очолює Європейський центр досліджень безпеки Джорджа Маршалла в Німеччині. Дейтон працював військовим аташе в посольстві США в Росії.