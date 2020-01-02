Кристина Квин, фото — pustomyty.gov.ua

https://racurs.ua/n131544-vashington-naznachil-novogo-vremennogo-rukovoditelya-posolstva-v-kieve-video.html

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Соединенные Штаты назначили нового временного руководителя своего посольства в Киеве. Должность посла остается вакантной, а новым временно поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин.

Квин обнародовала по этому поводу видеообращение, в котором заверила, что политика США в отношении Украины остается неизменной и «Вашингтон стабильно поддерживает ее».

Временный руководитель посольства рассказала, что прибыла в Киев в мае 2019 года, познакомилась со многими украинцами, успела побывать в Львове и Днепре.

Ранее, с 2016 году до апреля 2019 года, Квин временно исполняла обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже. Кроме того, в ее послужном списке есть работа в посольстве США в Таиланде, Великобритании, России, миссии США в ЕС и на Филиппинах.

Квин родилась в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

Напомним, что в мае 2019 года Госдеп внезапно отозвал посла в Киеве Мари Йованович и назначил Уильяма Тейлора. Он мог работать на временной основе максимум 210 дней и 1 января 2020 сложил свои полномочия. Тейлор успел «засветиться» в скандале с импичментом Дональда Трампа.

The Washington Post предполагает, что следующим послом США в Украине станет генерал армии США в отставке Кот Дейтон. Сейчас он возглавляет Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии. Дейтон работал военным атташе в посольстве США в России.