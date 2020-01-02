В Украине начал работу Офис генпрокурора. Фото: vesti.ua

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В четверг, 2 января, в Украине начал работать Офис генерального прокурора, который был создан на месте Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидирована в рамках реформы. Новое ведомство имеет 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1,5 тыс. работников.

Соединенные Штаты Америки сегодня назначили нового временного руководителя своего посольства в Киеве. Новым временно поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин, а должность посла еще остается вакантной.

Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию. Парламентарии сегодня одобрили представление правительству Турции, что делает возможным отправку турецких военных в поддержку ливийского правительства национального единства. Один год продлится продолжительность предоставленного парламентом мандата. Ранее Триполи просил Анкару направить в страну войска для обороны ливийской столицы от наступления «Ливийской национальной армии».

В Государственном бюро расследований определились с руководителем отдела по расследованию «дел Майдана». Эту должность занял заместитель главы ГБР Александр Буряк, который ранее отвечал за комплектование оперативных подразделений. Чиновник заявил, что завершение расследования дел о расстреле Майдана «одно из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед ГБР».

В Кабинете министров Украины заявили, что будет установлен лимит на владение землей сельскохозяйственного назначения. Ни один владелец не сможет владеть более, чем 10 тыс. га сельскохозяйственных земель. Данное ограничение коснется физических лиц, действующих предприятий, а также будет учитываться создание новых компаний.