Земельная реформа: сколько можно будет купить земли в одни руки

Продажа земли. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/n131559-zemelnaya-reforma-skolko-mojno-budet-kupit-zemli-v-odni-ruki.html

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Земельная реформа в Украине предусматривает установление лимита на владение землей сельскохозяйственного назначения. Ни один собственник не сможет владеть более, чем 10 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

Чиновник заявил, что независимо от количества основанных собственником предприятий, на них будет накладываться суммарный единый лимит. Превышение лимита в 10 тыс. га не пропустит система.

Данное ограничение будет трехуровневым и затронет физлица, действующие предприятия, а также будет учитываться создание новых компаний. Например, если собственник уже владеет совокупно 8 тыс. га земли, то сможет докупить лишь столько, сколько не хватает до ограничения в 10 тыс. га.

В данном случае, новая компания, где собственник земли будет единственным учредителем, сможет докупить лишь 2 тыс. га, а если структура собственности будет 50% на 50%, то покупка такой компанией земли ограничится 4 тыс. га.

Мушак добавил, что законопроект предусматривает синхронизацию всех реестров контроля за собственностью на землю. В случае превышения лимита избыток земли будет изъят по решению суда и выставлен на продажу.

Чиновник уточнил, что 500 самых крупных агропредприятий Украины уже обрабатывают земельные площади, превышающие 10 тыс. га.