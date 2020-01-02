Земельна реформа: скільки можна буде купити землі в одні руки

Продаж землі. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n131559-zemelna-reforma-skilky-mojna-bude-kupyty-zemli-v-odni-ruky.html

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Земельна реформа в Україні передбачає встановлення ліміту на володіння землею сільськогосподарського призначення. Жоден власник не зможе володіти більше, ніж 10 тис. га сільськогосподарських земель.

Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра з економічних питань та земельної реформи Олексій Мушак.

Чиновник заявив, що незалежно від кількості заснованих власником підприємств, на них буде діяти сумарний єдиний ліміт. Перевищення ліміту в 10 тис. га не пропустить система.

Дане обмеження буде трирівневим і торкнеться фізосіб, діючих підприємств, а також буде враховуватися створення нових компаній. Наприклад, якщо власник вже володіє сукупно 8 тис. га землі, то зможе докупити лише стільки, скільки не вистачає до обмеження в 10 тис. га.

У даному випадку, нова компанія, де власник землі буде єдиним засновником, зможе докупити лише 2 тис. га, а якщо структура власності буде 50% на 50%, то покупка такою компанією землі обмежиться 4 тис. га.

Мушак додав, що законопроект передбачає синхронізацію всіх реєстрів контролю за власністю на землю. У разі перевищення ліміту надлишок землі буде вилучено за рішенням суду і виставлено на продаж.

Чиновник уточнив, що 500 найбільших агропідприємств України вже обробляють земельні площі, що перевищують 10 тис. га.