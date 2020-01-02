У Шостці у голову дитини потрапила петарда. Фото: ternopoliany.te.ua

https://racurs.ua/ua/n131558-na-sumschyni-u-golovu-dytyny-potrapyla-petarda.html

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У місті Шостка в Сумській області у голову дитини влучила петарда.

Опік та черепно-мозкову травму дістав 13-річний підліток. Інцидент трапився 1 січня, постраждалого госпіталізували до Шосткинської центральної районної лікарні. Про це повідомляє місцеве видання «Шостка.Info» з посиланням на обласне управління поліції.

Деталі та обставини надзвичайної події наразі невідомі. Наразі правоохоронці займаються встановленням особи, яка запустила петарду. Також слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Мукачево у новорічну ніч стріляли з ручного гранатомета. Хтось скористався цією зброєю на вулиці Ференца Ліста. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок події.