В Шостке в голову ребенка попала петарда. Фото: ternopoliany.te.ua

https://racurs.ua/n131558-na-sumschine-v-golovu-rebenka-popala-petarda.html

Ракурс

В городе Шостка в Сумской области в голову ребенка попала петарда.

Ожог и черепно-мозговую травму получил 13-летний подросток. Инцидент случился 1 января, пострадавшего госпитализировали в Шосткинскую центральную районную больницу. Об этом сообщает местное издание «Шостка.Info» со ссылкой на областное управление полиции.

Детали и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Сейчас правоохранители занимаются установлением человека, который запустил петарду. Также следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в Мукачево в новогоднюю ночь стреляли из ручного гранатомета. Кто-то воспользовался этим оружием на улице Ференца Листа. К счастью, никто не пострадал в результате происшествия.