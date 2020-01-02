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В Шостке в голову ребенка попала петарда. Фото: ternopoliany.te.ua

На Сумщине в голову ребенка попала петарда

2 янв 2020, 16:43
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В городе Шостка в Сумской области в голову ребенка попала петарда.

Ожог и черепно-мозговую травму получил 13-летний подросток. Инцидент случился 1 января, пострадавшего госпитализировали в Шосткинскую центральную районную больницу. Об этом сообщает местное издание «Шостка.Info» со ссылкой на областное управление полиции.

Детали и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Сейчас правоохранители занимаются установлением человека, который запустил петарду. Также следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в Мукачево в новогоднюю ночь стреляли из ручного гранатомета. Кто-то воспользовался этим оружием на улице Ференца Листа. К счастью, никто не пострадал в результате происшествия.


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