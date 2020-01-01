Новости Закарпатья: в Мукачево 2020 год встретили фейерверком из гранатомета, фото — НПУ

https://racurs.ua/n131519-v-mukachevo-2020-god-vstretili-feyerverkom-iz-granatometa-foto.html

Ракурс

В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из ручного гранатомета. Кто-то воспользовался этим оружием на улице Ференца Листа. Пострадавших в результате выстрела, который совершили в 23.30, нет.

Об инциденте в полицию сообщили прохожие и на место происшествия выехал почти весь состав местного отделения и руководство из Ужгорода.

Взрыв повредил забор одного из дворов, а на месте происшествия нашли часть от снаряда (тубус).

«Ракурс» недавно сообщал, что в Днепре задержали преступную группу, которая в январе 2018 года подорвала из гранатомета автомобиль. Задержанные — жители города Днепр и города Синельниково в возрасте 30 — 55 лет. 28 января 2018 года в сторону автомобиля Toyota Land Cruiser 200 один из членов группы выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. В салоне в этот момент находились 46-летний водитель и пассажир.