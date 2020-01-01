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Новини Закарпаття: у Мукачево 2020 рік зустріли феєрверком із гранатомета, фото — НПУ

У Мукачево 2020 рік зустріли феєрверком із гранатомета (ФОТО)

1 січ 2020, 15:16
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У новорічну ніч в Мукачево стріляли з ручного гранатомета. Хтось скористався цією зброєю на вулиці Ференца Ліста. Постраждалих внаслідок пострілу, який здійснили о 23.30, немає.

Про інцидент поліцію повідомили перехожі й на місце події виїхав майже увесь склад місцевого відділку та керівництво з Ужгорода.

Новини Закарпаття: у Мукачево 2020 рік зустріли феєрверком із гранатомета, фото — НПУ

Вибух пошкодив паркан одного із дворогосподарств, а на місці події знайшли частину від снаряда (тубус).

«Ракурс» нещодавно повідомляв, що у Дніпрі затримали злочинну групу, яка у січні 2018 року підірвала з гранатомета автомобіль. Затримані — мешканці міста Дніпро та міста Синельникове віком 30 — 55 років. 28 січня 2018 року у бік автомобіля Toyota Land Cruiser 200 один з членів групи здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомету. В салоні в цей момент перебували 46-річний водій та пасажир.

Новини Закарпаття: у Мукачево 2020 рік зустріли феєрверком із гранатомета, фото — НПУ

Джерело: Ракурс


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