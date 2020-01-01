Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n131518-pogoda-v-ukrayini-na-2-sichnya-obicyaut-minlyvu-hmarnist-ta-mokryy-snig-karta.html

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Погода в Україні 2 січня прогнозується з мокрим снігом у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

На іншій території держави істотних опадів не очікується. Вночі температуру повітря прогнозують 1−5° морозу. Вдень прогнозують від 3−4° тепла в західних та південних областях до 2° морозу в східних. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 січня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі 2−4° морозу, а вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Львові в завтрашній робочий день теж очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° морозу, вдень 1−3° тепла.

В Одесі у четвер сонце виглядатиме з-за хмар. Вночі температура повітря 1−3° морозу, вдень 1−3° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 3−5° морозу, а вдень очікується від 1° тепла до 1° морозу.

У Харкові найближчої доби обіцяють мокрий сніг. Вночі температура повітря 3−5° морозу, вдень 0−2° нижче нуля.

У Карпатах 2 січня переважатиме мінлива хмарність. Температура повітря вночі від 2° до 5° морозу, вдень від 1° морозу до 3° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 січня очікувалася відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж доби.

Нагадаємо, на 1 січня українські синоптики прогнозували відлигу та сильні пориви вітру. Стовпчики термометрів сьогодні вдень повинні показати від 0° до 6° тепла.