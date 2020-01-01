Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n131518-pogoda-v-ukraine-na-2-yanvarya-obeschaut-peremennuu-oblachnost-i-mokryy-sneg-karta.html

Ракурс

Погоду в Украине 2 января прогнозируют с мокрым снегом в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−5° мороза. Днем прогнозируют от 3−4° тепла в западных и южных областях до 2° мороза в восточных. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 января прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, а днем от 1° мороза до 1° тепла.

Во Львове в завтрашний рабочий день тоже ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, днем 1−3° тепла.

В Одессе в четверг солнце будет просматриваться из-за облаков. Ночью температура воздуха 1−3° мороза, днем 1−3° тепла.

В Днепре завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 3−5° мороза, а днем ожидается от 1° тепла до 1° мороза.

В Харькове в ближайшие сутки обещают мокрый снег. Ночью температура воздуха 3−5° мороза, днем 0−2° ниже нуля.

В Карпатах 2 января будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха ночью от 2° до 5° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 января ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение суток.

Напомним, на 1 января украинские синоптики прогнозировали оттепель и сильные порывы ветра. Столбики термометров сегодня днем должны показать от 0° до 6° тепла.