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Погода в Украине. Фото: Ракурс
Погода в Украине на 2 января: обещают переменную облачность и мокрый снег (КАРТА)https://racurs.ua/n131518-pogoda-v-ukraine-na-2-yanvarya-obeschaut-peremennuu-oblachnost-i-mokryy-sneg-karta.htmlРакурс
Погоду в Украине 2 января прогнозируют с мокрым снегом в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−5° мороза. Днем прогнозируют от 3−4° тепла в западных и южных областях до 2° мороза в восточных. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 2 января прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, а днем от 1° мороза до 1° тепла.
Во Львове в завтрашний рабочий день тоже ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, днем 1−3° тепла.
В Одессе в четверг солнце будет просматриваться из-за облаков. Ночью температура воздуха 1−3° мороза, днем 1−3° тепла.
В Днепре завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 3−5° мороза, а днем ожидается от 1° тепла до 1° мороза.
В Харькове в ближайшие сутки обещают мокрый снег. Ночью температура воздуха 3−5° мороза, днем 0−2° ниже нуля.
В Карпатах 2 января будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха ночью от 2° до 5° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 2 января ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение суток.
Напомним, на 1 января украинские синоптики прогнозировали оттепель и сильные порывы ветра. Столбики термометров сегодня днем должны показать от 0° до 6° тепла.
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