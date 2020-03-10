Курс гривны ослаб, мировые рынки продолжает лихорадить: как закончили 10 марта ключевые валюты, фото — "Конкурент"

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Ракурс

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к ведущим валютам. На среду, 11 марта, официальный курс украинской валюты упал на 39 копеек к отметке 25,3135 грн за долл.

Таким образом курс перевалил психологическую отметку 25 грн. В пятницу НБУ установил перед длинными выходными курс на вторник, 10 марта, курс 24,9215 грн за долл.

Евро также подорожал: 28,7916 грн на 11 марта (28,2336 грн 10 марта).

Давление на гривну сегодня усилилось и если бы не интервенции НБУ, то доллар довольно быстро пошел бы к отметкам в 25,6—25,8 грн, чтобы закрепиться на отметке 26 грн ближайшее время.

На мировых рынках паника также не давала скучать крупным игрокам: центробанкам стран ЕС, американским корпорациям и финансовым корпорациям. Евро менее чем за сутки то взлетал к уровню 1,144 долл. и выше, то проваливался к уровню ниже 1,138 долл. Вечером кросс-курс пары евро/доллар остановился на отметке 1,1381. Но впереди еще малопрогнозируемая азиатская (ночная для Украины) сессия.

Сегодня НБУ продал 250 млн долл., чтобы сбить ажиотаж на рынке. Регулятор вышел на торги с курсом 25,20 грн, но впоследствии поднял котировки к 25,25 грн, потом — к 25,30 грн, а последние продажи проводил и по 25,35.

Это только уровняло спрос и предложение на торгах, но не изменило ситуацию принципиально, поскольку спрос превышает предложение.