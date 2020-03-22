Коронавирус: Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов и главами ОГА

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

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Коронавирус является одним из самых тяжелых вызовов для украинской власти за последние годы. В связи с опасностью эпидемии коронавируса президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов.

Президент призвал руководителей на местах объединить свои усилия для борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что на текущий момент главными моментами являются самоизоляция и предотвращение паники среди населения. Президент призвал местных руководителей объяснить населению, что карантин — это вовсе не шутки, а один из главных рычагов по недопущению эпидемии коронавируса в стране.

Местные органы власти должны показать украинцам слаженную работу по защите населения от распространения инфекции. Зеленский призвал на время коронавирусного карантина забыть о политической борьбе и объединить усилия в борьбе с эпидемией.

На совещании также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

Зеленский добавил, что сегодня ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами и медицинским оборудованием, которые будут распределены по регионам.

Шмыгаль заявил, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц. Это позволит правильно распределять ресурсы и грамотно делать прогнозы. Глава правительства призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, а также сообщил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом и его последствиями в Украине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей регионов страны решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса. Аваков заявил, что правоохранительные органы контролируют соблюдение карантина и самоизоляции лицами, которые вернулся из-за границы.