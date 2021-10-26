Почему «Дельта плюс» требует госпитализации, рассказал украинский «доктор Хаус»

Врач. Фото: FB

https://racurs.ua/n162161-pochemu-delta-plus-trebuet-gospitalizacii-rasskazal-ukrainskiy-doktor-haus.html

Ракурс

Коронавирус в Украине бушует с новой силой из-за мутировавшего штамма коронавируса.

Тяжесть протекания болезни стала сложнее из-за «Дельта плюс». Об этом заявил главный врач частной клиники Тарас Жиравецкий.

Стало понятно, что что-то происходит не так во всей этой ситуации, и я в принципе так же заявил, что в Украине уже есть «Дельта плюс» — штамм, который был зафиксирован в Индии, и сейчас он фиксируется в Великобритании. Он увеличивает тяжесть течения, — заявил он.

Врач подчеркнул, что эта разновидность коронавируса является более заразной, чем «Дельта», и вызывает тяжелое течение болезни. Особенностью «Дельты плюс» является то, что в случае заболевания этим штаммом среди молодых пациентов встречается цитокиновый шторм, что провоцирует необходимость в кислороде.

Цитокиновый шторм — это летальная реакция иммунной системы, не несущая защитной функции, а суть которой заключается в неконтролируемой активации цитокинами иммунных клеток в очаге воспаления и высвобождении последними новой порции цитокинов, что вызывает разрушение. Является одной из возможных причин смерти пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, особенно молодых и предварительно здоровых людей.

Жиравецкий — главный врач частной клиники. С начала пандемии он неожиданно получил новую специализацию — эксперт по коронавирусу. За его постами в соцсети ФБ следят более 100 тыс. человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировали самую опасную на сегодняшний день мутацию коронавируса «Дельта».