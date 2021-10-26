Чому «Дельта плюс» вимагає госпіталізації, розповів український «доктор Хаус»

Лікар. Фото: FB

https://racurs.ua/ua/n162161-chomu-delta-plus-vymagaie-gospitalizaciyi-rozpoviv-ukrayinskyy-doktor-haus.html

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Коронавірус в Україні вирує з новою силою через штам коронавірусу, який мутував.

Важкість протікання хвороби стала складнішою через «Дельта плюс». Про це заявив головний лікар приватної клініки Тарас Жиравецький.

Стало зрозуміло, що щось відбувається не так у тій усій ситуації, і я в принципі так само заявив, що в Україні вже є «Дельта плюс» — штам, який був фіксований в Індії та зараз фіксований у Великій Британії, який збільшує кількість нових випадків і збільшує тяжкість перебігу, — заявив він.

Лікар наголосив, що цей різновид коронавірусу є ще більш заразним, ніж «Дельта», і спричиняє важкий перебіг хвороби. Особливістю «Дельти плюс» є те, що у випадку захворювання цим штамом серед молодих пацієнтів зустрічається цитокіновий шторм, що провокує необхідність у кисні.

Цитокіновий шторм — це летальна реакція імунної системи, що не несе захисної функції, а сутність якої полягає в неконтрольованій активації цитокінами імунних клітин у вогнищі запалення і вивільненні останніми нової порції цитокінів, що викликає руйнування тканин вогнища запалення. Є однією з можливих причин смерті пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19, особливо молодих та попередньо здорових людей.

Жиравецький — головний лікар приватної клініки. З початком пандемії він зненацька отримав нову спеціалізацію — експерт із коронавірусу. За його постами в соцмережі ФБ стежать понад 100 тис. людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні зафіксували найнебезпечнішу на сьогодні мутацію коронавірусу «Дельта».