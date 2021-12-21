Рада готує повернення мажоритарки. Фото: Чесно

https://racurs.ua/ua/n164721-rada-gotuie-povernennya-majorytarky.html

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Вибори в Україні можуть відбутися за змішаною системою. Відповідний законопроект 17 грудня зареєстрували народні депутати з групи «За майбутнє".

Документ пропонує відтермінувати дію Виборчого кодексу, щоб наступні вибори відбувалися за змішаною системою. Про це повідомляє рух «Чесно».

Це означає збереження мажоритарної системи та закритих списків. Очільник фракції «Слуга народу» вже зробив заяву про те, що така ініціатива може набрати 300 голосів. «За майбутнє" у Раді часто допомагає голосами фракції монобільшості СН під час ухвалення важливих для президента та «слуг» законопроектів.

Саме завдяки мажоритарникам партія «Слуга народу» сформувала у парламенті монобільшість. У парламенті мажоритарники не можуть напрацьовувати якісно загальнодержавну політику розвитку для України й для формування коаліції готові домовлятися на вигідних для них умовах із партією влади.

Понад 40% українців вимагали, щоб вибори до парламенту у 2019 році відбулися за відкритими списками. Виборча реформа увійшла, згідно з результатами опитувань, у 10 найзатребуваніших реформ у країні.

Перед місцевими виборами Виборчий кодекс таки ухвалили, але щоб відкриті списки не запрацювали повністю, зробили виборчу квоту у розмірі 25%. Це означало, що більше депутатів проходитимуть за виборчим списком.

Це мінімізує вплив виборців на тих кандидатів, які потрапляють до парламенту. Відповідно кандидати, які отримали більше тисячі голосів, не потрапили до Ради в той час, як ті, хто отримав навіть нуль голосів, ставали депутатами, бо пройшли за списком. Вимогу знизити виборчу квоту до 5% та внести інші зміни у парламенті просто проігнорували.

Нагадаємо, після Революції гідності Петро Порошенко як кандидат у президенти та більшість народних депутатів у коаліційній угоді, під якою підписалися 302 парламентарі, пообіцяли виборчу реформу — відкриті списки. Це означає, що виборці, а не політичні партії, мають своїми голосами вирішувати, хто потрапить у Раду.

Цю реформу понад десять років рекомендували запровадити українські й міжнародні експерти. Ухвалити її мали ще в 2015 році, але обіцянки не дотримали.