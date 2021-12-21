Рада готовит возвращение мажоритарки. Фото: Честно

https://racurs.ua/n164721-rada-gotovit-vozvraschenie-majoritarki.html

Ракурс

Выборы в Украине могут пройти по смешанной системе. Соответствующий законопроект 17 декабря был зарегистрирован народными депутатами из группы «За будущее».

Документ предлагает отсрочить действие Избирательного кодекса, чтобы следующие выборы проходили по смешанной системе. Об этом сообщает движение «Честно».

Это означает сохранение мажоритарной системы и закрытых списков. Глава фракции «Слуга народа» уже сделал заявление о том, что такая инициатива может набрать 300 голосов. «За будущее» в Раде часто помогает голосами фракции монобольшинства СН при принятии важных для президента и «слуг» законопроектов.

Именно благодаря мажоритарщикам партия «Слуга народа» сформировала в парламенте монобольшинство. В парламенте мажоритарщики не могут нарабатывать качественно общегосударственную политику развития для Украины и для формирования коалиции готовы договариваться на выгодных для них условиях с партией власти.

Более 40% украинцев требовали, чтобы выборы в парламент в 2019 году проходили по открытым спискам. Избирательная реформа вошла, согласно результатам опросов, в 10 самых востребованных реформ в стране.

Перед местными выборами Избирательный кодекс приняли, но чтобы открытые списки не заработали полностью, сделали избирательную квоту в размере 25%. Это означало, что больше депутатов будет проходить по избирательному списку.

Это минимизирует влияние избирателей на кандидатов, которые попадают в парламент. Соответственно кандидаты, получившие более тысячи голосов, не попали в Раду в то время, как получившие даже ноль голосов становились депутатами, потому что прошли по списку. Требование снизить избирательную квоту до 5% и внести другие изменения в парламент просто проигнорировали.

Напомним, после Революции достоинства Петр Порошенко как кандидат в президенты и большинство народных депутатов в коалиционном соглашении, под которым подписались 302 парламентария, пообещали избирательную реформу — открытые списки. Это значит, что избиратели, а не политические партии должны своими голосами решать, кто попадет в Раду.

Эту реформу более десяти лет рекомендовали ввести украинские и международные эксперты. Принять ее должны еще в 2015 году, но обещания не сдержали.