Революционный метод сортировки пластика разработали датские ученые

https://racurs.ua/n165488-revolucionnyy-metod-sortirovki-plastika-razrabotali-datskie-uchenye.html

Ракурс

Пластик стал огромной проблемой нашего времени. Тем временем ученые из Дании обучили нейросеть распознавать и сортировать 12 видов пластика.

Как правило, для разделения пластиков используют разницу в плотности: некоторые материалы быстро тонут в воде, другие погружаются медленно, третьи вовсе плавают на поверхности. Об этом пишет Vibrational Spectroscopy.

Но такой простой подход срабатывает не всегда, и тогда приходится прибегать, например, к инфракрасной спектроскопии, которая позволяет определять некоторые виды пластмасс при движении материала по конвейерной ленте. Новый метод работает с большим числом полимеров и с более высокой точностью.

Благодаря этой технологии мы можем увидеть различия между всеми распространенными типами пластика для потребительских товаров. Мы можем даже заметить разницу между полимерами, состоящими из одинаковых «строительных блоков», но образующими разную структуру, — рассказали ученые.

Высокая точность распознавания, которую демонстрирует система, позволяет доводить чистоту материала до 96%, необходимых для отправки в переработку.

По словам ученых, технология уже прошла успешные пилотные испытания. А с весны 2022 года начнется ее тестовое развертывание на местных предприятиях по переработке отходов.

Напомним, человечество в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком может получить помощь с неожиданной стороны — микробы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы потреблять пластик.

Источник: Vibrational Spectroscopy