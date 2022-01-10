Революційний метод сортування пластику розробили данські вчені

https://racurs.ua/ua/n165488-revoluciynyy-metod-sortuvannya-plastyku-rozrobyly-danski-vcheni.html

Ракурс

Пластик став величезною проблемою нашого часу. Тим часом вчені з Данії навчили нейромережу розпізнавати та сортувати 12 видів пластику.

Як правило, для поділу пластиків використовують різницю в щільності: деякі матеріали швидко тонуть у воді, інші занурюються повільно, треті плавають на поверхні. Про це пише Vibrational Spectroscopy.

Але такий простий підхід спрацьовує не завжди, тож інколи доводиться вдаватися, наприклад, до інфрачервоної спектроскопії, яка дозволяє визначати деякі види пластмас під час руху матеріалу конвеєрною стрічкою. Новий метод працює з великою кількістю полімерів і з вищою точністю.

Завдяки цій технології ми можемо побачити різницю між усіма поширеними типами пластику для споживчих товарів. Ми навіть можемо помітити різницю між полімерами, які складаються з однакових «будівельних блоків», але утворюють різну структуру, — розповіли вчені.

Висока точність розпізнавання, яку демонструє система, дозволяє доводити чистоту матеріалу до 96%, після чого пластик можна відправляти на перероблювання.

За словами вчених, технологія вже пройшла успішні пілотні випробування. А з весни 2022 року розпочнеться її тестове розгортання на місцевих підприємствах із перероблення відходів.

Нагадаємо, людство в боротьбі з забрудненням навколишнього середовища пластиком може отримати допомогу з несподіваного боку — мікроби в океанах і ґрунтах по всьому світу еволюціонують, щоб споживати пластик.

Джерело: Vibrational Spectroscopy