Медведчуку продовжили домашній арешт - скільки він ще відсидить вдома

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Ракурс

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці народному депутату та голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку цілодобовий домашній арешт у так званій справі про «держзраду і грабіж України».

Про це повідомив 10 січня телеграм-канал колеги Медведчука по фракції ОПЗЖ Рената Кузьміна.

За його словами, Медведчуку продовжили домашній арешт з шести до 10 місяців. Відповідне рішення у понеділок ухвалив Печерський суд Києва. Медведчук перебуває під ним з травня 2021 року.

Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, при тому, що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати шести місяців, — написав Кузьмін.

Він стверджує, що на засіданні суду були присутні прокурори не з Офісу генпрокурора, а з районної прокуратури.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, рішенням Печерського суду від 10 січня домашній арешт депутата продовжено на 60 діб.

19 лютого минулого року РНБО ввела санкції проти 19 компаній, п’яти росіян і трьох громадян України: Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також Наталії Лавренюк — фактичної дружини Тараса Козака. Підставою для санкцій проти Марченко і Лавренюк стало те, що їм належить нафтопереробний завод у РФ, що постачає продукцію незаконним збройним формуванням в ОРДЛО. РНБО також ініціювала повернення державі ділянки газопроводу «Самара — Західний напрямок», який у 2017 році перейшов у власність Медведчука.