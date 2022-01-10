Ракурсhttps://racurs.ua/
Медведчуку продовжили домашній арешт - скільки він ще відсидить вдома
Медведчуку продовжили домашній арешт — скільки він ще відсидить вдомаhttps://racurs.ua/ua/n165487-medvedchuku-prodovjyly-domashniy-aresht-skilky-vin-sche-vidsydyt-vdoma.htmlРакурс
Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці народному депутату та голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку цілодобовий домашній арешт у так званій справі про «держзраду і грабіж України».
Про це повідомив 10 січня телеграм-канал колеги Медведчука по фракції ОПЗЖ Рената Кузьміна.
За його словами, Медведчуку продовжили домашній арешт з шести до 10 місяців. Відповідне рішення у понеділок ухвалив Печерський суд Києва. Медведчук перебуває під ним з травня 2021 року.
Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, при тому, що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати шести місяців, — написав Кузьмін.
Він стверджує, що на засіданні суду були присутні прокурори не з Офісу генпрокурора, а з районної прокуратури.
Як уточнили в Офісі генерального прокурора, рішенням Печерського суду від 10 січня домашній арешт депутата продовжено на 60 діб.
19 лютого минулого року РНБО ввела санкції проти 19 компаній, п’яти росіян і трьох громадян України: Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також Наталії Лавренюк — фактичної дружини Тараса Козака. Підставою для санкцій проти Марченко і Лавренюк стало те, що їм належить нафтопереробний завод у РФ, що постачає продукцію незаконним збройним формуванням в ОРДЛО. РНБО також ініціювала повернення державі ділянки газопроводу «Самара — Західний напрямок», який у 2017 році перейшов у власність Медведчука.
11 травня СБУ прийшла з обшуками в будинок і офіс Медведчука, однак самого його не застали. Медведчуку і його соратнику по партії Тарасу Козаку оголосили підозру за трьома епізодами державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
У жовтні Медведчуку оголосили про підозру в зраді і фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Йому інкримінують організацію схеми торгівлі вугіллям з окупованими територіями Донбасу. Іншими фігурантами цієї справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та пʼятий президент України Петро Порошенко.
Наприкінці 2021 року раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання. Йдеться про справу щодо держзради і розграбування національних ресурсів у Чорному морі.
17 грудня Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у виді домашнього арешту у так званій «вугільній справі».
.