Медведчуку продлили домашний арест — сколько он еще отсидит дома

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Печерский районный суд Киева продлил на два месяца народному депутату и главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест по так называемому делу о «госизмене и грабеже Украины».

Об этом сообщил 10 января телеграмм-канал коллеги Медведчука по фракции ОПЗЖ Рената Кузьмина.

По его словам, Медведчуку продлили арест с шести до 10 месяцев. Соответствующее решение в понедельник вынес Печерский суд Киева. Он пребывает под ним с мая 2021 года.

Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев, при том что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шести месяцев, — написал Кузьмин.

Он утверждает, что на заседании суда присутствовали прокуроры не из Офиса генпрокурора, а из районной прокуратуры.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора, решением Печерского суда от 10 января домашний арест депутата продлен на 60 суток.

19 февраля прошлого года СНБО ввел санкции против 19 компаний, пяти россиян и трех граждан Украины: Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также Наталии Лавренюк — фактической супруги Тараса Козака.

Основанием для санкций против Марченко и Лавренюк стало то, что им принадлежит нефтеперерабатывающий завод в РФ, снабжающий продукцию незаконным вооруженным формированием в ОРДЛО. СНБО также инициировал возвращение государству участка газопровода «Самара — Западное направление», который в 2017 году перешел в собственность Медведчука.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом и офис Медведчука, однако самого его не застали. Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам государственной измены и покушению на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

В октябре Медведчуку объявил о подозрении в измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса. Ему инкриминируют организацию схемы торговли углем с оккупированными территориями Донбасса. Другими фигурантами этого дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и пятый президент Украины Петр Порошенко.

В конце 2021 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для народного депутата от ОПЗЖ Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство. Речь идет об обвинениях в госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде домашнего ареста по так называемому «угольному делу».