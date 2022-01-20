https://racurs.ua/n165980-voyska-rf-vystroilis-v-13-km-ot-granic-ukrainy-foto-video.html

Ракурс

Вторжение РФ на территорию Украины остается возможным. Международное новостное агентство Reuters обнародовало снимки со спутников, запечатлевших военную технику России на нескольких полигонах вблизи Украины.

Технику можно увидеть на полигонах в Ельне, Клинцах, Погонном и Климовом. Соответствующее видео Reuters опубликовали на YouTube.

Эти полигоны находятся вблизи восточных границ Украины. Так, полигон в Клинце находится в около 30 км от границы Украины, полигон в Климовом — около 13 км. На снимках видны танки, БМП, грузовые автомобили, железнодорожный склад с военной техникой и самоходные артиллерийские установки. Снимки сделали спутники Maxar Technologies.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден во время пресс-конференции по итогам первого года своего пребывания на должности президента США заявил, что в зависимости от дальнейших действий Кремля в ситуации вокруг Украины будут определяться последствия для России, а в случае полномасштабного вторжения «РФ ожидает катастрофа».