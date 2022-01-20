Войска РФ выстроились в 13 км от границ Украины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n165980-voyska-rf-vystroilis-v-13-km-ot-granic-ukrainy-foto-video.htmlРакурс
Вторжение РФ на территорию Украины остается возможным. Международное новостное агентство Reuters обнародовало снимки со спутников, запечатлевших военную технику России на нескольких полигонах вблизи Украины.
Технику можно увидеть на полигонах в Ельне, Клинцах, Погонном и Климовом. Соответствующее видео Reuters опубликовали на YouTube.
Эти полигоны находятся вблизи восточных границ Украины. Так, полигон в Клинце находится в около 30 км от границы Украины, полигон в Климовом — около 13 км. На снимках видны танки, БМП, грузовые автомобили, железнодорожный склад с военной техникой и самоходные артиллерийские установки. Снимки сделали спутники Maxar Technologies.
Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден во время пресс-конференции по итогам первого года своего пребывания на должности президента США заявил, что в зависимости от дальнейших действий Кремля в ситуации вокруг Украины будут определяться последствия для России, а в случае полномасштабного вторжения «РФ ожидает катастрофа».