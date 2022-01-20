Зеленский ответил на слова Байдена о «меньшей цене незначительного вторжения России»

https://racurs.ua/n165972-zelenskiy-otvetil-na-slova-baydena-o-menshey-cene-neznachitelnogo-vtorjeniya-rossii.html

Ракурс

Владимир Зеленский отреагировал на заявления Джозефа Байдена по поводу Украины и вероятной новой атаки России на нее.

Президент решил напомнить «великим государствам», что не бывает незначительных агрессий и незначительных жертв.

Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украина, — написал Зеленский в Twitter.

Так президент отреагировал на слова Джо Байдена о том, что «Россия сделает шаги по поводу Украины». Глава Белого дома заявил, что РФ «дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что „незначительное вторжение“ может стоить меньше».

Так, президент США высказался 19 января на пресс-конференции в Белом доме. Он считает, что Путин проверяет западных лидеров. По его словам, ответ на любое российское вторжение будет зависеть от масштаба действий Москвы и от того, будут ли союзники США ссориться из-за того, как реагировать.

Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется — и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и, в конце концов, нам придется спорить о том, что делать и чего не делать, и так далее. Но если они действительно сделают то, на что способны… Дальнейшее вторжение в Украину станет катастрофой для России, — добавил президент США.



На вопрос о том, что он подразумевал под «незначительным вторжением», Байден сказал, что союзники по НАТО не едины в том, как реагировать в зависимости от того, что именно делает Путин. В то же время, президент США выразил уверенность, что Путин не хочет полномасштабной войны.

«Ракурс» сообщал, что в Офисе президента убеждают: они понимают реальную угрозу российской агрессии, но не хотят сеять панику и просят Запад зря не нагнетать ситуацию.