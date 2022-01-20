Зеленський відповів на слова Байдена про "меншу ціну незначного вторгнення Росії"

https://racurs.ua/ua/n165972-zelenskyy-vidpoviv-na-slova-baydena-pro-menshu-cinu-neznachnogo-vtorgnennya-rosiyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський відреагував на заяви Джозефа Байдена щодо України та ймовірної нової атаки Росії на неї.

Президент вирішив нагадати «великим державам», що не буває «незначних агресій» та «незначних жертв».

Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна, — написав Зеленський у Twitter.

Так президент відреагував на слова Джо Байдена про те, що «Росія зробить кроки щодо України». Глава Білого дому заявив, що РФ «дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що „незначне вторгнення“ може коштувати менше».

Так президент США висловився 19 січня на прес-конференції у Білому домі. Він вважає, що, на його думку, Путін перевіряє західних лідерів. За його словами, відповідь на будь-яке російське вторгнення залежатиме від масштабу дій Москви і від того, чи союзники США сваритимуться через те, як реагувати.

Росію буде притягнуто до відповідальності, якщо вона вторгнеться — і це залежить від того, що вона зробить. Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і врешті-решт нам доведеться сперечатися щодо того, що робити і чого не робити, і таке інше. Але якщо вони справді зроблять те, на що вони здатні… подальше вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії, — додав президент США.



На питання про те, що він мав на увазі під «незначним вторгненням», Байден сказав, що союзники по НАТО не єдині в тому, як реагувати залежно від того, що саме робить Путін. Він зазначив, що між ними «є розбіжності» та що він намагається переконатися, що «всі знаходяться на тій самій сторінці». Водночас президент США висловив упевненість, що Путін не хоче повномасштабної війни.

«Ракурс» повідомляв, що в Офісі президента переконують: вони розуміють реальну загрозу російської агресії, але не хочуть сіяти паніку і просять Захід даремно не нагнітати ситуацію.