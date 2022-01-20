До звернення паніки не було - мережа відреагувала на спокій Зеленського

https://racurs.ua/ua/n165954-do-zvernennya-paniky-ne-bulo-mereja-vidreaguvala-na-spokiy-zelenskogo.html

Ракурс

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського до народу викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах.

Здебільшого президента критикують за невдалу комунікацію: мовляв, його звернення із закликом до українців не панікувати насправді може призвести до зворотнього результату. Політичні опоненти вважають, що повернути президента з паралельної реальності вже неможливо.

Що кажуть політики

Прихильники президента та нардепи СН ще увечері 19 січня масово поширили відео із Зеленським у своїх акаунтах.

Найгостріше відреагували у «Європейській солідарності». Там назвали відеозвернення Зеленського актом капітуляції перед РФ і вимагають термінової зустрічі керівників фракцій з президентом.

Нардеп Марія Іонова, чий пост у ФБ цитує прес-служба «ЄС», сказала, що президент заспокоював український народ — все добре, війни не буде, саджайте і далі картоплю.

А через дві години Ентоні Блінкен заявив — українці, очікуйте російського вторгнення. Того ж ранку прес-секретар Білого дому заявила — війна з Росією може початися кожного дня. Безпрецедентна кількість візитів західних дипломатів до Києва вказує на те, що ситуація екстраординарна. Війни немає тільки в голові Зеленського. В Офісі президента твердо переконані, що жодного вторгнення не буде. «Надо просто перестать стрелять» трансформувалося «в надо просто перестать бояться войны», — написала Іонова.

Кіра Рудик, голова партії «Голос», так коротко описала чергове відео президента: «Українці нічого не розуміють, західні партнери багато говорять, все не так роблять і теж не розуміють нічого про російську загрозу. Все в нас добре. Тому мовчіть та не заважайте».

Рудик вважає, що «повернути Зеленського з паралельної реальності вже неможливо», бо він «не хоче говорити про загрозу, не робить жодних кроків щодо зміцнення оборони».

Це безумство. Або ж свідома політика із послаблення держави перед ворогом. Президент переживає за інвестиційний клімат на фоні російської загрози. От тільки хвилює його чомусь не російська армія на кордонах і погрози росіян, які впливають на інвесторів, а новини про це. Його хвилює правда, — написала Рудик на своїй стоірнці в ФБ.

Експерти та ЗМІ

На думку виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» Віктора Сушка, відеозвернення є невдалим, оскільки голова держави вербалізував хибний меседж, який можуть невірно зрозуміти як українці, так і західні партнери.

Меседж мав бути: «ситуація складна, але ми з партнерами докладаємо всіх зусиль, і ми безумовно знайдемо дипломатичний шлях приборкати агресора». А вийшло: «проблем немає, загроза перебільшена, все файно, гуляймо, шашлики, — вважає Сушко.

Такі слова президента можуть бути сприйняті як знак недовіри до всього демократичного світу, який мобілізувався заради допомоги Україні.

Голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства «Главком» Віктор Шлінчак вважає, що звернення президента не досягло основної мети — заспокоїти громадян.

Це ж треба вміти так «заспокоїти» співвітчизників, щоб більшість з них підсвідомо ще більше напряглись, — зазначив Шлінчак.

Економіст і блогер Сергій Фурса відреагував на виступ президента, опублікувавши у соціальній мережі пародійний постер голівудського кінофільму «Не дивіться вгору» з обличчям Зеленського.

«Замість тисячі слів:)», — підписав пост Фурса.

Політичний експерт Євген Магда не вірить, що може початися паніка, як реакція на сказане президентом.

Я не бачив порожніх полиць, де мали стояти крупи, лежати пачки сірників. Я за те, щоб влада комунікувала з суспільством, але, коли Зеленський спочатку вітає християн східного обряду на лижах з Різдвом, потім десь на Банковій говорить пошепки «дякую» і потім ось каже «не треба боятися», то щось не так.

Він вважає, що президента «винесло на звичну методологію, яка була в новорічному привітанні».

Проблема не в тому, що люди купують гречку, а в тому, що люди продають ОВДП. Вони купували їх і кредитували Мінфін та Україну, і кредитували, зокрема, «Велике будівництво», — заявив Магда в ефірі каналу «Прямий».



Нагадаємо, що 19 січня президент Зеленський записав екстрене відеозвернення до українців. Він закликав співвітчизників не панікувати, не бігти в магазин за гречкою та сірниками, не знімати гроші з рахунків, а ЗМІ не сіяти паніку на тлі повідомлень про можливе вторгнення російських військ.