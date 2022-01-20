До обращения паники не было – сеть отреагировала на спокойствие Зеленского

https://racurs.ua/n165954-do-obrascheniya-paniki-ne-bylo-set-otreagirovala-na-spokoystvie-zelenskogo.html

Ракурс

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к народу вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

В основном президента критикуют за неудачную коммуникацию: мол, его обращение с призывом к украинцам не паниковать на самом деле может привести к обратному результату. Политические оппоненты считают, что вернуть президента из параллельной реальности уже невозможно.

Что говорят политики

Поклонники президента и нардепы СН еще вечером 19 января массово распространили видео с Зеленским в своих акаунтах.

Острее всего отреагировали в «Европейской солидарности». Там назвали видеообращение Зеленского актом капитуляции перед РФ и требуют срочной встречи руководителей фракций с президентом.

Нардеп Мария Ионова, чей пост в ФБ цитирует пресс-служба «ЕС», сказала, что президент успокаивал украинский народ — все хорошо, войны не будет, сажайте и дальше картошку.

А через два часа Энтони Блинкен заявил: украинцы, ожидайте российского вторжения. В то же утро пресс-секретарь Белого дома заявила, что война с Россией может начаться каждый день. Беспрецедентное количество визитов западных дипломатов в Киев указывает, что ситуация экстраординарная. Войны нет только в голове Зеленского. В Офисе президента твердо уверены, что никакого вторжения не будет. «Надо просто перестать стрелять» трансформировалось «в нужно просто перестать боятся войны», — написала Ионова.

Кира Рудык, глава партии «Голос», так кратко описала очередное видео президента: «Украинцы ничего не понимают, западные партнеры много говорят, все не так поступают и тоже не понимают ничего о российской угрозе. Все у нас хорошо. Поэтому молчите и не мешайте».

Рудик считает, что «вернуть Зеленского из параллельной реальности уже невозможно», потому что он «не хочет говорить об угрозе, не делает никаких шагов по укреплению обороны».

Это безумие. Или сознательная политика по ослаблению государства перед врагом. Президент переживает об инвестиционном климате на фоне российской угрозы. Вот только волнует его почему-то не российская армия на границах и угрозы россиян, влияющих на инвесторов, а новости об этом. Его беспокоит правда, — написала Рудык на своей странице в ФБ.

Эксперты и СМИ

По мнению исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Виктора Сушка, видеообращение неудачно, поскольку глава государства вербализировал ложный месседж, который могут неверно понять как украинцы, так и западные партнеры.

Меседж должен быть: «Ситуация сложная, но мы с партнерами прилагаем все усилия, и мы безусловно найдем дипломатический путь обуздать агрессора». А получилось: «Проблем нет, угроза преувеличена, все хорошо, гуляем, шашлыки, — считает Сушко.

Такие слова президента могут быть восприняты как знак недоверия ко всему демократическому миру, который мобилизовался для помощи Украине.

Председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства «Главком» Виктор Шлинчак считает, что обращение президента не достигло основной цели успокоить граждан.

Это надо уметь так «успокоить» соотечественников, чтобы большинство из них подсознательно еще больше напряглись, — отметил Шлинчак.

Экономист и блогер Сергей Фурса отреагировал на выступление президента, опубликовав в социальной сети пародийный постер голливудского кинофильма «Не смотрите вверх» с лицом Зеленского.

Вместо тысячи слов:), — подписал пост Фурса.

Политический эксперт Евгений Магда не верит, что может начаться паника как реакция на сказанное президентом.

Я не видел пустых полок, где должны были стоять крупы, лежать пачки спичек. Я за то, чтобы власть общалась с обществом, но когда Зеленский сначала приветствует христиан восточного обряда на лыжах с Рождеством, потом где-то на Банковой говорит шепотом «спасибо» и потом вот говорит «не надо бояться», то что-то не так.

Он считает, что президента «вынесло на привычную методологию, которая была в новогоднем поздравлении».

Проблема не в том, что люди покупают гречку, а в том, что люди продают ОВГЗ. Они покупали их и кредитовали Минфин и Украину, и кредитовали, в частности, «Большую стройку», — заявил Магда в эфире канала «Прямой».



Напомним, что 19 января президент Зеленский записал экстренное видеообращение к украинцам. Он призвал соотечественников не паниковать, не бежать в магазин за гречкой и спичками, не снимать деньги со счетов, а СМИ не сеять панику на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск.