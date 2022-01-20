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Украинские полярники подсчитали, сколько пингвинов живут возле «Академика Вернадского», фото: Национальный антарктический научный центр

Перепись пингвинов провели украинские полярники в Антарктиде (ФОТО)

20 янв 2022, 11:45
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Украинские полярники подсчитали, сколько пингвинов проживает на острове Галиндез, где находится антарктическая станция «Академик Вернадский».

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Отмечается, что биологи 26-й Украинской антарктической экспедиции насчитали всего 2 тыс. 310 взрослых пингвинов и 599 птенцов. То есть около станции проживают почти 3 тыс. пингвинов.

Отмечается, что в этом году количество малышей-пингвинов меньше, чем обычно, из-за сложных условий, в которых происходило размножение:

  • акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище (эти птицы питаются крилем);
  • рекордные снегопады засыпали гнезда;
  • не обошлось без традиционных нападений хищников.

Однако окончательные итоги по «демографической ситуации» можно будет сделать в конце сезона, — подчеркивают полярники.

Отмечается, что вскоре птенцы вырастут достаточно, чтобы начать собираться в ясли (тесные группы малышей в период, когда родители постепенно отходят от их кормления) и готовиться к взрослой жизни.

Основной вид пингвинов на Галиндезе — Субантарктические пингвины (пингвины дженту). Они массово возвращаются к «Вернадскому» весной на брачный сезон. В районе «Академика Вернадского» обитают три вида пингвинов:

  • субантарктический пингвин;
  • пингвин Адели;
  • антарктический пингвин.

Всего Антарктику населяют 12 видов этих птиц.



Украинские полярники подсчитали, сколько пингвинов живут возле «Академика Вернадского», фото: Национальный антарктический научный центр

Источник: Ракурс


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