Українські полярники підрахували, скільки пінгвінів живуть біля «Академіка Вернадського», фото: Національний антарктичний науковий центр

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Українські полярники підрахували, скільки пінгвінів проживає на острові Галіндез, де розташована антарктична станція «Академік Вернадський».

Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що біологи 26-ї Української антарктичної експедиції нарахували загалом 2 тис. 310 дорослих пінгвінів і 599 пташенят. Тобто загалом біля станції мешкають майже 3 тис. пінгвінів.

Зазначається, що цього року кількість малюків-пінгвінів є меншою, ніж зазвичай, через складні умови, в яких відбувалося розмноження:

акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (ці птахи харчуються крилем);

рекордні снігопади засипали гнізда;

не обійшлося без традиційних нападів хижаків.

Однак остаточні підсумки щодо «демографічної ситуації» можна буде зробити наприкінці сезону, — наголошують полярники.

Зазначається, що невдовзі пташенята виростуть достатньо, щоб почати збиратися у ясла (тісні групи малюків в період, коли батьки поступово відходять від їх годування) та починати готуватися до дорослого життя.

Основний вид пінгвінів на Галіндез — Субантарктичні пінгвіни (пінгвіни дженту). Вони масово повертаються до «Вернадського» навесні на шлюбний сезон. В районі «Академіка Вернадсього» живуть три види пінгвінів:

субантарктичний пінгвін;

пінгвін Аделі;

антарктичний пінгвін.

Загалом Антарктику населяють 12 видів цих птахів.



