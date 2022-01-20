Перепис пінгвінів провели українські полярники в Антарктиді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165953-perepys-pingviniv-provely-ukrayinski-polyarnyky-v-antarktydi-foto.htmlРакурс
Українські полярники підрахували, скільки пінгвінів проживає на острові Галіндез, де розташована антарктична станція «Академік Вернадський».
Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.
Зазначається, що біологи 26-ї Української антарктичної експедиції нарахували загалом 2 тис. 310 дорослих пінгвінів і 599 пташенят. Тобто загалом біля станції мешкають майже 3 тис. пінгвінів.
Зазначається, що цього року кількість малюків-пінгвінів є меншою, ніж зазвичай, через складні умови, в яких відбувалося розмноження:
- акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (ці птахи харчуються крилем);
- рекордні снігопади засипали гнізда;
- не обійшлося без традиційних нападів хижаків.
Однак остаточні підсумки щодо «демографічної ситуації» можна буде зробити наприкінці сезону, — наголошують полярники.
Зазначається, що невдовзі пташенята виростуть достатньо, щоб почати збиратися у ясла (тісні групи малюків в період, коли батьки поступово відходять від їх годування) та починати готуватися до дорослого життя.
Основний вид пінгвінів на Галіндез — Субантарктичні пінгвіни (пінгвіни дженту). Вони масово повертаються до «Вернадського» навесні на шлюбний сезон. В районі «Академіка Вернадсього» живуть три види пінгвінів:
- субантарктичний пінгвін;
- пінгвін Аделі;
- антарктичний пінгвін.
Загалом Антарктику населяють 12 видів цих птахів.