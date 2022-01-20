Чеська співачка померла після того, як свідомо заразилася COVID-19

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Ракурс

У Чехії померла вокалістка фолк-групи Asonance Гана Горка, яка заразилася коронавірусом спеціально, щоб після хвороби отримати можливість відвідувати громадські заклади.

Смерть 57-річної співачки підтвердив BBC її син.

Горка писала в соцмережах, що одужує після позитивного тесту на коронавірус, але померла через два дні після цього запису.

Син співачки Ян Рек розповів, що Горка умисно заразилася коронавірусом, коли інфекція була виявлена ​​у нього та його батька. Рек та його батько повністю вакциновані, але все одно підхопили вірус наприкінці грудня. Замість того, щоб ізолюватися, Горка залишалася поруч. При цьому співачка щеплень не робила.

Одужавши, співачка планувала отримати ковід-перепустку, необхідну в Чехії для входу в деякі заклади, у тому числі в кінотеатри, бари та кафе. За два дні до смерті Гірка написала, що одужує.

У день своєї смерті співачка сказала близьким, що почувається краще та одяглася для прогулянки. Але раптом у неї заболіло у спині і вона лягла у спальні. Через 10 хвилин вона задихнулася.

Гана Горка була вокалісткою фолк-групи Asonance, однієї з найстаріших у Чехії. Вона хотіла заразитись вірусом, щоб після одужання її переміщення ніщо не обмежувало, розповів її син.

Ян Рек наголошує, що хоча його мати і не була вакцинована, вона не дотримувалася жодних конспірологічних теорій щодо виникнення вірусу або про вакцини.

Вона просто надавала перевагу зараженню перед вакцинацією. Про мікрочіпи або щось подібне вона не говорила, — розповідає син співачки.

Намагатися переконати її зробити щеплення було марно, оскільки на такі розмови вона реагувала дуже емоційно, додав Ян.

Він сподівається, що історія його матері переконає більше людей зробити щеплення.

Якщо перед очима є приклади із реального життя, це переконливіше, ніж графіки та цифри. Цифрам важко співчувати, — каже він.

Джерело: BBC