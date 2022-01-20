Коронавірус ускладнив міжнародні поїздки

https://racurs.ua/ua/n165951-vooz-zaklykaie-skasuvaty-obmejennya-na-mijnarodni-poyizdky-detali.html

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Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) закликає держави скасувати чи послабити обмеження на міжнародні поїздки.

В організації вважають, що повна заборона на міжнародні поїздки не допомагає зупинити поширення коронавірусної хвороби COVID-19 між державами, а лише підсилює «економічний і соціальний стрес». Про це йдеться в заяві Комітету з надзвичайних ситуацій Міжнародних правил охорони здоров’я, опублікованій на сайті ВООЗ.

Як приклад неефективності таких заходів у ВООЗ наводять ситуацію зі штамом «Омікрон», який був оперативно виявлений у Південній Африці у листопаді 2021 року, проте вжиті низкою країн заходи щодо обмеження міжнародного сполучення у цій ситуації не запобігли швидкому поширенню нового варіанту коронавірусу по світу.

Комітет був стурбований реакцією держав-учасниць з введенням абсолютних заборон на поїздки, які не є ефективними у придушенні міжнародного поширення (як ясно показав досвід «Омікрону»), і можуть перешкоджати прозорому та швидкому інформуванню про нові штами, що викликають занепокоєння, — наголошують у відомстві.



Також Комітет заявив, що підтвердження вакцинації проти COVID-19 не повинно використовуватися як єдиний шлях або умова, що дозволяє міжнародні подорожі, враховуючи обмежений глобальний доступ до вакцин і нерівномірний їх розподіл між країнами світу.

При цьому застосування запобіжних заходів для людей, що в’їжджають в країни, у ВООЗ вважають за доцільне.