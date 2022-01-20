Коронавирус осложнил международные поездки

https://racurs.ua/n165951-voz-prizyvaet-otmenit-ogranicheniya-na-mejdunarodnye-poezdki-detali.html

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Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) призывает государства упразднить или ослабить ограничения на международные поездки.

В организации считают, что полный запрет на международные поездки не помогает остановить распространение коронавирусной болезни COVID-19 между государствами, а лишь усиливает экономический и социальный стресс. Об этом говорится в заявлении Комитета по чрезвычайным ситуациям Международных правил здравоохранения, опубликованном на сайте ВОЗ.

В качестве примера неэффективности таких мер в ВОЗ приводят ситуацию со штаммом «Омикрон», который был оперативно обнаружен в Южной Африке в ноябре 2021 года, однако принятые рядом стран меры по ограничению международного сообщения в этой ситуации не предотвратили быстрое распространение нового варианта коронавируса по миру.

Комитет был озабочен реакцией государств-участников с введением абсолютных запретов на поездки, которые не являются эффективными в подавлении международного распространения (как ясно показал опыт «Омикрона»), и могут препятствовать прозрачному и быстрому информированию о новых штаммах, вызывающих беспокойство, — подчеркивают в ведомстве.



Также Комитет заявил, что подтверждение вакцинации против COVID-19 не должно использоваться как единственный путь или условие, разрешающее международные путешествия, учитывая ограниченный глобальный доступ к вакцинам и неравномерное их распределение между странами мира.

При этом применение ограничительных мер для въезжающих в страны в ВОЗ считают целесообразным.