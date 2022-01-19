В Великобритании ослабляют карантин

https://racurs.ua/n165923-bez-masok-i-covid-pasportov-velikobritaniya-oslablyaet-karantin.html

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В Великобритании решили ослабить карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил об этом сегодня, 19 января, выступая в парламенте.

Так, уже с 20 января не будут требовать носить маски в школьных классах. Для общественных мест это требование будет отменено с 27 января.

Кроме того, 27 января в стране отменят требование по COVID-сертификатам.

Организации, конечно, могут добровольно использовать COVID-пропуск, но мы прекратим обязательную сертификацию статуса COVID в Англии, — подчеркнул Джонсон.

Также он подтвердил, что «в ближайшие недели» планируют отменить требование по самоизоляции.

Действия положений о самоизоляции заканчиваются 24 марта, и я очень надеюсь, что не буду их продолжать, — подчеркнул Джонсон.

Джонсон добавил, что также будут пересмотрены правила путешествий.

В большинстве регионов Британии впервые с начала декабря наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Наши ученые считают вероятным, что волна «Омикрона» сейчас достигла своего пика на национальном уровне, — отметил Джонсон.