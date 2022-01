В Великобритании решили ослабить карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил об этом сегодня, 19 января, выступая в парламенте.

Так, уже с 20 января не будут требовать носить маски в школьных классах. Для общественных мест это требование будет отменено с 27 января.

Кроме того, 27 января в стране отменят требование по COVID-сертификатам.

Также он подтвердил, что «в ближайшие недели» планируют отменить требование по самоизоляции.

Джонсон добавил, что также будут пересмотрены правила путешествий.

В большинстве регионов Британии впервые с начала декабря наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19.

WATCH LIVE: My statement in the @HouseofCommons on coronavirus https://t.co/z9d8FbTElU

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 19, 2022