Без масок и COVID-паспортов — Великобритания ослабляет карантинhttps://racurs.ua/n165923-bez-masok-i-covid-pasportov-velikobritaniya-oslablyaet-karantin.htmlРакурс
В Великобритании решили ослабить карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил об этом сегодня, 19 января, выступая в парламенте.
Так, уже с 20 января не будут требовать носить маски в школьных классах. Для общественных мест это требование будет отменено с 27 января.
Кроме того, 27 января в стране отменят требование по COVID-сертификатам.
Организации, конечно, могут добровольно использовать COVID-пропуск, но мы прекратим обязательную сертификацию статуса COVID в Англии, — подчеркнул Джонсон.
Также он подтвердил, что «в ближайшие недели» планируют отменить требование по самоизоляции.
Действия положений о самоизоляции заканчиваются 24 марта, и я очень надеюсь, что не буду их продолжать, — подчеркнул Джонсон.
Джонсон добавил, что также будут пересмотрены правила путешествий.
В большинстве регионов Британии впервые с начала декабря наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19.
Наши ученые считают вероятным, что волна «Омикрона» сейчас достигла своего пика на национальном уровне, — отметил Джонсон.
WATCH LIVE: My statement in the @HouseofCommons on coronavirus https://t.co/z9d8FbTElU
— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 19, 2022