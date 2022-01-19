У Великій Британії послаблюють карантин

https://racurs.ua/ua/n165923-bez-masok-ta-covid-pasportiv-velyka-brytaniya-poslabluie-karantyn.html

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У Великій Британії вирішили послабити карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив про це сьогодні, 19 січня, виступаючи в парламенті.

Так, вже з 20 січня не вимагатимуть носити маски у шкільних класах. Для громадських місць ця вимога буде скасована з 27 січня.

Крім того, 27 січня у країні скасують вимогу щодо COVID-сертифікатів.

Організації, звичайно, можуть добровільно використати COVID-пропуск, але ми припинимо обов’язкову сертифікацію статусу COVID в Англії, — наголосив Джонсон.

Також він підтвердив, що «найближчими тижнями» планують скасувати вимогу щодо самоізоляції.

Чинність положень про самоізоляцію закінчуються 24 березня, і я дуже сподіваюся, що не продовжуватиму їх, — наголосив Джонсон.

Джонсон додав, що також будуть переглянуті правила щодо подорожей.

У більшості регіонів Британії вперше з початку грудня спостерігається зниження рівня захворюваності на COVID-19.

Наші вчені вважають імовірним, що хвиля «Омікрону» зараз досягла свого піку на національному рівні, — зазначив Джонсон.