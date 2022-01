У Великій Британії вирішили послабити карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив про це сьогодні, 19 січня, виступаючи в парламенті.

Так, вже з 20 січня не вимагатимуть носити маски у шкільних класах. Для громадських місць ця вимога буде скасована з 27 січня.

Крім того, 27 січня у країні скасують вимогу щодо COVID-сертифікатів.

Також він підтвердив, що «найближчими тижнями» планують скасувати вимогу щодо самоізоляції.

Джонсон додав, що також будуть переглянуті правила щодо подорожей.

У більшості регіонів Британії вперше з початку грудня спостерігається зниження рівня захворюваності на COVID-19.

