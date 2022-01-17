Вакцини. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165836-omikron-sylnishyy-za-chotyry-dozy-vakcyny-vcheni.html

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Штам «Омікрон» виявився стійким до вакцинації. В Ізраїлі провели дослідження зі щепленням чотирьох доз вакцин і встановили, що досягнутого рівня антитіл недостатньо для захисту від нового штаму коронавірусу.

Згідно з дослідженням, четверте щеплення вакцини збільшує рівень антитіл до ще більшого, ніж третє, але цього недостатньо для захисту від «Омікрону». Про це повідомляє The Guardian.

Дослід проводився медичним центром «Шиба» — друге бустерне щеплення Pfizer робили серед 54 співробітників через два тижні та ревакцинацію препаратом Moderna ще в 120 людей через тиждень.

До цього часу ми вже знаємо, що рівень антитіл, необхідний для захисту від зараження «Омікроном», ймовірно, занадто високий для вакцини, навіть якщо це хороша вакцина, — заявив голова центру Гілі Регєв-Йохай.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рівень антитіл проти штаму коронавірусу «Омікрон» виходить на досить високий рівень, якщо щепленим вакциною CoronaVac дати третю дозу вакциною Pfizer-BioNTech або Moderna.

Джерело: The Guardian